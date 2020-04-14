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Митрополит Онуфрий рассказал о том, как будут проходить богослужения на Пасху

14.04.2020 / 16:29
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как будут проходить богослужения на Пасху
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Верующие, которые придут на богослужение, смогут молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы

Пасхальные богослужения в храмах Украинской Православной Церкви будут совершаться, верующие смогут молиться дома и на улице, соблюдая санитарные нормы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своем обращении к верующим в Страстную седмицу.

«В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться», - заявил Блаженнейший.

Он так же выразил слова поддержки всем, кто болеет, и анонсировал онлайн-трансляцию Пасхального богослужения в эфире украинских телеканалов.

«Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останется дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах «Украина» и «Интер»», - сообщил Митрополит Онуфрий.

По его словам, верующие, которые придут на богослужение, смогут молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

«Кто бы где находился в Пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца. Пусть Господь благословит всех нас!», - пожелал Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
пасха, упц
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