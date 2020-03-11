КСУ обнародовал решение о судебной реформе Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Конституционный суд Украины 11 марта 2020 года принял Решение № 4-р/2020 по делу по конституционному представлению Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 года № 193-IX, "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII", - говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, по результатам проверки оспариваемых положений КСУ признал не соответствующими Конституции Украины, часть первую статьи 37, часть первую статьи 94, пункт 3 части третьей статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 года № 193-IX.

Неконституционными Суд признал также пункты 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона №193-IX, часть третью статьи 24, статью 281, часть восьмую статьи 31 часть первую статьи 42, часть третью статьи 47, часть четвертую статьи 48 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года №1798-VIII с изменениями, внесенными Законом №193-IX.

Сообщается также, что Конституционный суд закрыл производство по делу в части проверки на соответствие Конституции Украины (конституционности) частей второй, четвертой статьи 24 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года №1798-VIII.

На основании части первой статьи 97 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" КСУ установил в решении порядок его выполнения и рекомендовал Верховной Раде безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

Ранее осведомленный собеседник сообщил Укринформу, что Конституционный суд признал неконституционными положения Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", предусматривающие сокращение численности судей Верховного суда с двухсот до ста и уменьшение их зарплат.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 октября 2019 года приняла внесенный Президентом Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" (№193-IX). Он предусматривает внесение изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

Закон, в частности, определяет необходимость сократить состав Верховного суда с 200 до 100 судей, при этом их должностные оклады уменьшатся с 75 до 55 прожиточных минимумов, то есть со 145 тыс. 200 грн до 106 тыс. 480 грн.

Документ также предусматривает создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами ВСП и ВККС высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Кроме того, закон расширяет категории должностей, относительно которых осуществляются меры по очистке власти (люстрации). В частности, она будет распространяться на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, занимавших свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года.

В ноябре Верховный суд принял решение обратиться в Конституционный суд с представлением относительно конституционности закона о судебной реформе.

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