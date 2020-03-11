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Какие мероприятия в Киеве отменят из-за коронавируса – протокол КГГА

12.03.2020 / 16:47
КГГА решила приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий, работу развлекательных центров и развлекательных зон в шопинг молах, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.

Об этом свидетельствует протокол заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)" 11 марта

Дословно: "Решили: С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева ... ввести ограничительные меры ... с 00 ч. 00 мин. 12.03.2020 до 31.03.2020 года, а именно:

приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;
приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;
ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;
приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;
приостановить работу развлекательных центров;
приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;
обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию;
обеспечить недопущение к работе сотрудников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания".

Протокол комиссии направили в соответствующие учреждения, организации, торговые сети, торгово-развлекательные заведения для выполнения.

Также сообщается, что в Киеве подготовили к приему больных коронавирусом Covid-19 7 больниц.

Напомним: 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник

Киев, КГГА, короновирус
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