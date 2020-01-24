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Предстоятель УПЦ объяснил, как человек попадает под влияние злых духов

24.01.2020 / 10:56
Предстоятель УПЦ объяснил, как человек попадает под влияние злых духов
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит напомнил, что злые духи не всегда были такими

Когда человек совершает злые дела, он попадает под влияние злых духов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью «Церковной православной газете».

«Когда человек делает злые дела, он идет к демонам. Это напоминает такую картину: ребенок идет к привязанному на цепи зверю. Так и всякий человек, когда делает зло, то идет к этому привязанному зверю — демону и сам отдает себя в его зубы, а он его истязает. Тогда человек начинает мучиться и страдать», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что злые духи не всегда были такими.

«Из Священного Писания нам известно, что злые духи когда-то были в большой славе и чести у Бога, они были наполнены Божией силой и благодатью, но возгордились и из-за своей гордыни стали неспособны быть причастниками этой благодати. Из светлых величественных духов они превратились в темных, падших духов, которые наполнены злом, ненавистью, отчаянием, страхом», - отметил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший сказал, что «Бог является Всемогущим и Ему не представляет труда заставить каждого человека быть добрым, благочестивым, даже идеальным. Но Бог не делает этого, потому что Он даровал нам свободу воли».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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