Фанар не признает титулов архиереев УПЦ

Фанар выпустил ежегодник иерархии Православных Церквей за 2019 год «Επετηρίς του Οικουμενικού Πατριαρχείου», в котором имена Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также правящих архиереев были напечатаны без указаний их епархий.

Соответствующий скриншот опубликовало издание «Духовний фронт України».

Титул Блаженнейшего Митрополита Онуфрия указан не как ранее «Митрополит Киевский и всей Украины», а «Онуфрий, митрополит в Киеве». Аналогично, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней указан, как «Ириней, митрополит в Днепропетровске и Павлограде», митрополит Одесский Агафангел – «Агафангел, митрополит в Одессе».

Также имена архиереев УПЦ поставлены редакторами издания вперемешку с именами иерархов Русской Православной Церкви.

Еще год назад в аналогичном издании Элладской Церкви Предстоятель и архиереи УПЦ были выделены в отдельную структуру «Украинская Православная Церковь», в которой, в свою очередь, были подразделы по каждой епархии.