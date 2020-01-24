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Фанар не признает титулов архиереев УПЦ

24.01.2020 / 11:11
Фанар не признает титулов архиереев УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий и иерарх Фанара митрополит Эммануил / fotolitopys Источник: Духовний фронт України
Еще год назад в аналогичном издании Элладской Церкви Предстоятель и архиереи УПЦ были выделены в отдельную структуру «Украинская Православная Церковь»

Фанар выпустил ежегодник иерархии Православных Церквей за 2019 год «Επετηρίς του Οικουμενικού Πατριαρχείου», в котором имена Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также правящих архиереев были напечатаны без указаний их епархий.

Соответствующий скриншот опубликовало издание «Духовний фронт України».

Титул Блаженнейшего Митрополита Онуфрия указан не как ранее «Митрополит Киевский и всей Украины», а «Онуфрий, митрополит в Киеве». Аналогично, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней указан, как «Ириней, митрополит в Днепропетровске и Павлограде», митрополит Одесский Агафангел – «Агафангел, митрополит в Одессе».

Также имена архиереев УПЦ поставлены редакторами издания вперемешку с именами иерархов Русской Православной Церкви.

Еще год назад в аналогичном издании Элладской Церкви Предстоятель и архиереи УПЦ были выделены в отдельную структуру «Украинская Православная Церковь», в которой, в свою очередь, были подразделы по каждой епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Фанар
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