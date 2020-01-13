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Зеленский: Иран должен вернуть тела украинцев в течение недели

13.01.2020 / 10:54
Тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана (Иран) 8 января, должны быть возвращены на родину до 19 января.

Об этом свидетельствует заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает 11 Офис президента Украины

Зеленский отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

Прямая речь Зеленского: "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться".

Президент подчеркнул, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями. По словам Зеленского, признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий.

Дословно: "Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права".

В свою очередь Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Президент Ирана выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета и извинился от иранской стороны за трагедию.

Дословно: "Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны. Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях".

В Офисе президента отметили, что Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Напомним: самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.

Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Также Офис президента опубликовал фото с отверстиями в корпусе самолета, образовавшимися в результате действия поражающих элементов.

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самолет, крушение, погибшие, МАУ, Зеленский
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