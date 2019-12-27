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Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран

27.12.2019 / 16:19
Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 26 декабря.

Так, для финансирования махинаций использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вне контроля органов финансового мониторинга.

"По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам", - отметили в ведомстве.

В ходе обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.

Также правоохранители выявили деньги в сумме почти $600 тыс. и €235 тыс.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ч.2 ст.201 (контрабанда), ч.2 ст 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

Источник

оружие, СБУ, Иран, международная группировка
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