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Генпрокуратура вернула без согласования проект подозрения Федине и Звиробий

27.12.2019 / 15:48
Проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федыне и волонтеру Марусе Звиробий вернули из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

Об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"По поводу проекта сообщения о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в настоящее время является не согласованным", - сказала Иванова.

Она отметила, что пока не может предусмотреть, как в дальнейшем будет развиваться ситуация по данному делу.

"Потому что здесь уже в дальнейшем, по мере того, как будет развиваться следствие, по мере того, сколько доказательств будет получено, в том числе, и по народному депутату, и собственно, по гражданке, соответственно, возможно, будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован", - уточнила Иванова.

Напомним, в конце ноября следователи центрального аппарата ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народному депутату Украины и гражданке.

28 ноября следователи ГБР и спецназовцы СБУ провели обыск в жилище участницы АТО и волонтера Маруси Звиробий. Она вместе с народным депутатом Софией Федыной являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес Президента. Речь идет о совместном видеообращении Звиробий и Федыны, которое они записали 26 октября.

26 декабря Звиробий допросили в Государственном бюро расследований.

Источник 

ГПУ, ГБР, Федына, Звиробий
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