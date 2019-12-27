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В ГБР готовы перейти три десятка следователей по "делам Майдана"

27.12.2019 / 16:50
Около 30 работников Генпрокуратуры, которые вели расследование "дел Майдана", готовы перейти в Государственное бюро расследований.

Об этом на брифинге 26 декабря заявил генпрокурор украины Руслан Рябошапка.

Отвечая на вопрос, генпрокурор сказал: "27 или 28 человек, которые готовы перейти в ГБР".

Он уточнил, что группа, которая расследовала "дела Майдана", не распалась: "Есть управление процессуальных руководителей, которое является самостоятельным структурным подразделением и которое уже сейчас проводит неотложные следственные действия".

Рябошапка добавил, что "у нас есть варианты, как решить проблему с тем, чтобы люди не были уволены до того момента, как они перейдут в ГБР; мы их юридически удерживаем".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины фактически передала по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины дела относительно событий на Майдане в 2013-2014 годах.

Источник 

ГПУ, ГБР, Рябошапка, дело Майдана
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