КС забраковал еще один законопроект Зеленского

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на представителя президента в КСУ Федора Вениславского

Прямая речь: "Конституционный Суд предоставил негативный вывод".

КС установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины.

Вениславский отметил, что с полным текстом решения суда еще не ознакомился.

В пресс-службе КС добавили, что вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда 26 декабря.

Законопроект Зеленского предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство.

Напомним: в сентябре депутаты направили в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон: №1013 (отмена адвокатской монополии), 1014 (право президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (предоставление народу права законодательной инициативы), 1016 (уполномоченные Верховной Рады), 1017 (уменьшение количества нардепов до 300), 1027 (лишение нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы ВР).

17 декабря КС признал частично неконституционными положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

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