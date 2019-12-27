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Посол США: похоже, что у Авакова нет уверенности по делу Шеремета

27.12.2019 / 15:17
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве.

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - Ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - сказал Тейлор.

Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтерку Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольцев Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

Источник

Аваков, Шеремет, Тейлор, убийство Шеремета
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