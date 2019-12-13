Убийство Шеремета: Зеленский рассчитывает на установление заказчика

Об этом он заявил на брифинге 12 декабря.

"Возможные убийцы сегодня были задержаны, я уверен, очень много ответов мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз - я хочу верить, что это будет третья, последняя встреча (Зеленского с правоохранителями - ред.) по поводу этого очень громкого дела - убийства Павла Шеремета", - сказал Президент.

Он поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова, следователей и прокуроров за работу.

По словам Зеленского, дело относительно убийства Шеремета является приоритетным, но "таких дел еще много". Он выразил надежду, что "крепкое сотрудничество правоохранительных органов найдет обязательно выводы и обязательно все преступники будут за решеткой".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

23 июля тогдашний руководитель Нацполиции заявил, что следствием выдвинуты следующие версии преступления: профессиональная деятельность гражданина Шеремета на территории Украины и за рубежом, в частности, в Беларуси и России; дестабилизация социально-политической ситуации в Украине; бытовые и межличностные конфликтные ситуации; ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего.

12 декабря стало известно, что по подозрению в убийстве Шеремета задержаны 5 человек: супруги Инна и Владислав Грищенко, ветеран АТО Андрей Антоненко, доброволец АТО Юлия Кузьменко, медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

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