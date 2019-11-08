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Зеленский: посадки будут, просто к некоторым делам нужно подготовиться, будут результаты и по убийствам Гандзюк, Шеремета и делам "Майдана"

08.11.2019 / 14:22
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что обещанные посадки коррупционеров являются только вопросом времени и необходимости подготовить все необходимые материалы, чтобы дела не разваливалась в судах.

"Бывшие политики не могут сейчас в этой системе, во-первых, это уже не схема, а система, найти себе место. И они его не найдут, пока мы живые, скажем так, в нормальном смысле этого слова. Они могут выезжать только за границу, но не все смогут выехать, и все люди уже это видят. Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, "дело Свинарчуков" есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже вы видите, в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся – оно будет таким. А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил", – сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг, 7 ноября.

Зеленский отметил, что если приговоров не будет, то "будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться". "В чем есть проблемы быстрых сразу посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому всё будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут", - указал он.

Президент также сообщил, что "делом Майдана" сейчас начинается заниматься заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак. "Он должен создать группу, и уже ее создал. Действительно, рассматривалось дело шесть лет, и мы как общество не видим настоящих результатов этого сложного дела. Я уверен, что будут", - пообещал Зеленский.

Источник 

Майдан, Шеремет, Зеленский, Гандзюк, посадки
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