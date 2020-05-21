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Зеленский о резонансных делах: Аваков должен довести до конца дело Шеремета

21.05.2020 / 14:23
Президент Владимир Зеленский заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета не столь однозначно, как дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, ответственность за нее несет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом шла речь на пресс-конференция Зеленського по случаю первого года президентства 20 мая

Прямая речь: "Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране.

По поводу Екатерины Гандзюк – за мою каденцию люди, которые убили, посажены. Есть вопрос, кто заказал. У нас есть ответ. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор – и заказчики сядут за решетку, не заказчик, а заказчики.

Что касается дела Шеремета – оно ​​более сложное. Однозначное ли оно? Я тоже не знаю...

Сейчас это дело ведет и отвечает за него Арсен Аваков. Он это знает. Это его дело – и он ответственен за результат этого дела.

Если докажет следствие и суд, что те люди (подозреваемые) – убийцы, они сядут. Если нет, то будут отвечать те люди, которые довели это дело до суда, обвинили невинных людей.

Со всеми этими делами мы точно разберемся".

Зеленский заявил, что готов участвовать во всех резонансных делах – среди них он назвал дела о Майдане, Гандзюк, Шеремета.

По Авакову Зеленский сказал: "Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас ситуация? Да. Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он начал это дело, он должен его довести до конца, до результата – чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны".

Источник

убийства, Аваков, Шеремет, Зеленский, Гандзюк
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