Войти | Зарегистрироваться
17:32

пятница,
13 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий освятил киевский храм и совершил архиерейскую хиротонию

13.12.2019 / 16:37
Митрополит Онуфрий освятил киевский храм и совершил архиерейскую хиротонию
Храмовый комплекс на Березняках Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением состоялась хиротония архимандрита Спиридона (Романова) во епископа Вишневского, викария Киевской Митрополии

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил освящение столичного храма и архиерейскую хиротонию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Информационно-просветительский отдел,
сегодня, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, Блаженнейший Онуфрий перед началом Божественной литургии совершил чин освящения храма в честь Рождества Христова на Березняках в Киеве.

За богослужением состоялась хиротония архимандрита Спиридона (Романова) во епископа Вишневского, викария Киевской Митрополии.

«Архимандрит Спиридон (Романов) произнес исповедание веры и дал обеты беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, отцов Церкви», - сообщает отдел.

Решение о назначении нового викарного архиерея Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ принял 6 декабря.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.

Предстоятель вручил церковные награды благотворителям, которые приложили усилия для благоустройства храма.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.