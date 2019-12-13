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В Ивано-Франковске верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их права

13.12.2019 / 16:25
В Ивано-Франковске верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их права
Видеообращение Источник: Центр информации УПЦ
Ивано-Франковской епархией Украинской Православной Церкви была подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 17 декабря в Кассационном суде Верховного суда

Община Спасо-Преображенского храма Украинской Православной Церкви Ивано-Франковска обратилась к Президенту, народным депутатам и Уполномоченной ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой защитить их права и соблюдать законные интересы Ивано-Франковской епархии УПЦ относительно использования помещения храма по ул. Черновола, 6.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на видеообращение в YouTube, верующие заявили, что действия общины относительно пользования храмовым помещением законны, что неоднократно подтверждалось в судебном порядке.

«Однако 22 августа 2018 Ивано-Франковским городским советом было принято решение о прекращении договора аренды. Данное решение нарушает договоренности, изложенные в договоре аренды 2006 года относительно срока пользования помещением храма. Сегодня продолжается очередное судебное производство по поводу освобождения арендуемого помещения, которое было инициировано исполнительным комитетом Ивано-Франковского городского совета», - отметили в видеообращении.

Решением Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 30 июля исковые требования исполнительного комитета были оставлены без удовлетворения. Однако 15 ноября года Западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции. В результате Ивано-Франковской епархией Украинской Православной Церкви была подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 17 декабря в Кассационном суде Верховного суда.

«Конвенцией о защите прав человека и основных свобод предусмотрено право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом установленным законом, который решит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера. В виду этого, просим все органы государственной власти и местного самоуправления обеспечить соблюдение прав и законных интересов Ивано-Франковской епархии УПЦ по использованию помещения храма по ул. Черновола, 6 в городе Ивано-Франковске до вынесения окончательного судебного решения, не подлежащего обжалованию», - призвали представители церковной общины.

Как сообщалось ранее, Комитет по правам человека ООН, который, изучив ситуацию, обязал Украину не выселять общину УПЦ из принадлежащего им здания в Ивано-Франковске.

Источник: Inpress.ua
упц, захват храмов
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