Пожар в Одессе: из-под завалов достали тела всех 16 погибших

Об этом сообщают пресс-служба полиции Одесской области, вице-мэр Одессы Андрей Котляр в Facebook

Дословно полиция: "На 6.45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими".

Прямая речь Котляра: "Поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы".

Утром 12 декабря жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Как сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр, в результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:

Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1;

5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;

5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;

6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;

7 декабря – Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;

7 декабря – Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа;

7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);

7 декабря – Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1;

8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);

8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);

9 декабря – 1 тело (личность устанавливается);

9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института;

11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .;

11 декабря – 1 тело (личность устанавливается);

11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;

11 декабря – 1 тело (личность устанавливается).

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

Напомним 11 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили тела еще трех человек, таким образом количество жертв пожара возросло до 16.

Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.

В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Полиция не нашла огнетушителей в колледже. Руководителю объявили подозрение в совершении преступления. Есть и другие фигуранты.

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