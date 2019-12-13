Войти | Зарегистрироваться
17:32

пятница,
13 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ считает, что уроки «полового воспитания» разрушают детские души

13.12.2019 / 16:53
Священник УПЦ считает, что уроки «полового воспитания» разрушают детские души
Школьник Источник: Центр информации УПЦ
По его мнению, данные программы под видом благих намерений будут пропагандировать нетрадиционные ценности и нездоровые моральные установки, которые вредны для молодого поколения

Общественности независимо от ее религиозных убеждений необходимо активизировать свои действия против внедрения в школьную программу «полового воспитания».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», об этом заявил заместитель главы Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений протоиерей Геннадия Батенко.

«Об этой проблеме мы уже говорим на протяжении нескольких лет. Под видом полового воспитания разрабатывается программа растления наших детей. Были и будут попытки протянуть такие программы через законодательство, внедрить в школы и другие детские учреждения. И чтобы этому противостоять, у нас нет никакой организованной общественной родительской команды», - сказал протоиерей Геннадий Батенко.

По его мнению, данные программы под видом благих намерений будут пропагандировать нетрадиционные ценности и нездоровые моральные установки, которые вредны для молодого поколения.

По словам священника, уроки полового воспитания призваны «лишить будущее поколение непорочной жизни, христианского брака, христианской веры и, в конечном итоге, спасения».

Заместитель главы Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений призвал родителей и педагогов воспользоваться своим конституционным правом и противостоять внедрению программ полового воспитания в учебный процесс.

«Неравнодушные люди, которые не хотят смириться с беззаконием, должны объединяться и противостоять ему. И это будет настоящим исповеданием веры, исповеданием образа Божьего, который есть у каждого человека и которого нас хотят лишить», - призвал протоиерей Геннадий Батенко.

Источник: Inpress.ua
школьники, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.