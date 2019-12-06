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ПЦУ изменила литургию, отменив ряд молитв

06.12.2019 / 10:12
ПЦУ изменила литургию, отменив ряд молитв
ПЦУ Источник: ПЦУ
Данное решение Синод ПЦУ объяснил тем, что оно соответствует давней традиции, «которой сейчас последуют чины Божественной литургии на греческом языке»

Синод Православной Церкви Украины5 декабря внес ряд изменений в богослужение.

Было принято решение о необязательности чтения тропаря третьего часа на Евхаристическом каноне, и об отмене ектении об оглашенных в тех храмах, где нет готовящихся к крещению людей, сообщается на официальном сайте ПЦУ.

В частности, говорится, что было одобрено предложение Синодальной богословско-литургической комиссии о введении в практику ПЦУ «возможности во время совершения Божественной литургии по чину святителя Иоанна Златоуста и по чину святителя Василия Великого, вместе с существующей практикой по чтению тропаря 3 часа внутри евхаристической молитвы» такой практики, при которой тропарь третьего часа священнослужителем может не произноситься.

Данное решение Синод ПЦУ объяснил тем, что оно соответствует давней традиции, «которой сейчас последуют чины Божественной литургии на греческом языке».

Синод ПЦУ постановил, что «учитывая литургическую практику других Поместных Церквей, в частности, Вселенского патриархата и Церкви Греции», непременно произносить ектению об оглашенных только на приходах, где есть «те, кто готовятся к принятию крещения и проходят катехизацию».

Вместе с тем, было принято решение о том, что «там где оглашенные отсутствуют – позволить опускать эту ектению, для того чтобы литургическая молитва отвечала наличию тех, о ком молятся».

Источник: Inpress.ua
ПЦУ
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