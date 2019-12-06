Садовому отменили залог и отпустили под личное обязательство

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13:51
НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
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11:15
Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
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10:54
Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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16:44
В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине
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Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
- 13:51
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В Украине растет пропасть между "богатыми" и бедными: кем выгоднее работать03.12.2019 / 09:27Последние новости рубрики
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11:16
Коболев рассказал о нескольких сценариях развития ситуации с транзитом газа
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17:21
Новую таможню запустят с 8 декабря — решение правительства
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16:17
Программа кредитов под 5-9% заработает с 1 февраля-2020, заемщик должен внести 20%
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15:46
ТОП-менеджер "Нафтогаза" предлагает "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору для снижения тарифа на транзит
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15:45
Рада одобрила "антирейдерские" изменения в Земельный кодекс
- 11:16
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09:07
В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок
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09:08
10 машин и автобус с пассажирами столкнулись на трассе "Киев – Одесса"
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09:14
Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП
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09:23
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы
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09:18
Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
- 09:07
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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09:08
Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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