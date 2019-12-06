Садовому отменили залог и отпустили под личное обязательство

Об этом свидетельствует трансляция заседания в Facebook Садового.

Прямая речь Садового: "Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение."

"Сегодня закончился первый этап суда. Мы довольны решением и на самом деле есть определенный такой респект ко всем депутатам Верховной Рады, в том числе моим коллегам из "Самопомочи", которые в свое время голосовали и через тернии протаскивали создание Антикоррупционного суда. Сегодня судьи показали свою мудрость. Особенно хочу поблагодарить защитников, которые в пух и прах разбили все обвинения прокуроров. Большое спасибо всем вам."

Рассмотрение апелляций длился около 9 часов. Апелляционная палата не удовлетворила апелляционную жалобу САП об увеличении залога до 50 миллионов. Срок личного обязательства продлится до 20 января следующего года.

Садовый планирует обжаловать действия САП и "доводить абсурдность этих обвинений". По его словам, из-за действий прокуратуры в бюджет Львова не дошло около 300 миллионов.

Что предшествовало: Городской председатель Львова Андрей Садовый обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1,05 миллиона гривен.

Напомним: 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Сторона обвинения ходатайствовала о залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".

27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога 1 миллион гривен. Суд обязал Садового прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями

Мэр Киева Виталий Кличко готов был взять Садового на поруки.

Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясного-Русского Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".

Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.

В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит землям Рясного-Русского сельсовета области как земля сельскохозяйственного назначения.

Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.

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