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Зеленский: в целом уже готов ко встрече в Нормандском формате, которую удалось "дожать"

26.11.2019 / 09:01
Зеленский: в целом уже готов ко встрече в Нормандском формате, которую удалось "дожать"
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в целом готов к встрече в Нормандском формате 9 декабря в Париже, но нужно "ещё поработать".

"Мы получили дату (9 декабря - ред.) Нормандской встречи, подтвержденную четырьмя странами, Украиной, Германией, Францией, Россией, дожали, молодцы. Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказал они в видеообращении к украинцам о успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник, 25 ноября.

Зеленский указал, что к этой встрече идет подготовка. "Честно говоря, уже готовы, но нужно ещё немного поработать", - отметил он.

Президент подчеркнул, что необходимо добиться прекращения огня и войны на Донбассе, чтобы Украина перестала терять своих лучших людей, таких как командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгений Коростелев.

"Каждый день такие трагические новости измучивают каждого, измучивают Украину. Поэтому нужно заканчивать эту войну", - сказал Зеленский.

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нормандский формат, Зеленский
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