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Запорожский митрополит назвал Юраша «Богу противной личностью» и призвал подписать обращение к Президенту

25.11.2019 / 18:25
Запорожский митрополит назвал Юраша «Богу противной личностью» и призвал подписать обращение к Президенту
Митрополит Лука Источник: Центр інформації УПЦ
Митрополит Лука отметил, что в ходе своей деятельности на посту руководителя Департамента благодаря действиям Юраша «заблокирована регистрация Уставов монастырей и епархий, происходят по сей день захваты храмов канонической Церкви, несмотря на решения судов, признающих эти действия противоправными»

Верующим необходимо поддержать сбор подписей под обращением к высшим органам государственной власти и не допустить назначения Андрея Юраша на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Андрей Юраш своими заявлениями и действиями полностью попирает принципы Конституции об отделенности (невмешательства) и равноудалённости государства от Церкви, высказывая поддержку одной конфессии и выступая генератором лжи и физической расправы в адрес другой конфессии. Его бездеятельность и покровительство беззаконным нападениям и захватам храмов совершенно далекими от Церкви людьми свидетельствует лишь об одном - желании уничтожить каноническую Церковь», - написал митрополит Лука.

Митрополит Лука отметил, что в ходе своей деятельности на посту руководителя Департамента благодаря действиям Юраша «заблокирована регистрация Уставов монастырей и епархий, происходят по сей день захваты храмов канонической Церкви, несмотря на решения судов, признающих эти действия противоправными».

«Он (Андрей Юраш – ред.) ничего не сделал к выполнению этих судебных решений, наоборот способствовал их блокированию. На межгосударственных площадках он дерзает перекручивать реальные факты, нагло врать и заявлять о неправдивости заявлений канонической Церкви. Вместо того, чтобы предотвращать нагнетание межконфессионального противостояния, он делал всё, чтобы оно из фазы тления переходило в фазу открытой войны. Свидетельство этому - непрекращающиеся захваты храмов канонической Церкви с участием праворадикалов и избиением людей», - подчеркнул владыка Лука.

Как сообщалось ранее, возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Он получил низкие оценки по компетенции.

24 ноября Андрей Юраш опубликовал письмо в свою поддержку, адресованное руководству государства, в котором заявил, что решение конкурсной комиссии было необъективным, и конкурс был сорван.

Сегодня в сети появилось обращение украинцев против назначения Андрея Юраша на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Подписать обращение можно по ссылке.

Источник: Inpress.ua
упц, юраш
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