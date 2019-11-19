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Управделами УПЦ озвучил позицию Церкви о существовании внеземных форм жизни

19.11.2019 / 10:34
Управделами УПЦ озвучил позицию Церкви о существовании внеземных форм жизни
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний рассказал, что верующие люди пользуются не только теми возможностями, которые дает нам материальный мир

Церковь не отрицает бытия разумных существ за пределами материального мира, но теории фантастов не соотносятся с библейской космологией.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире телепрограммы «Церковь и общество».

«Библия говорит нам не о параллельных мирах, а о едином мире, сотворённом Богом. Однако в этом мире есть как материальная, так и духовная составляющие. Человек как раз живёт на границе этих двух реалий. Священное Писание и христианский опыт говорят о том, что мы живём не одни, что у нас есть Ангел-Хранитель, есть святые, которые уже не живут в этом материальном мире», - рассказал митрополит Антоний.

Мы им молимся, получаем помощь, напомнил митрополит Антоний. Теории же писателей-фантастов не соотносятся с библейской космологией, добавил он.

«Церковь не отрицает существования разумных существ за пределами нашего материального мира. Это – святые. Это реальная религиозная жизнь, в которой пребывают верующие люди. Однако, когда мы говорим о параллельных мирах, тут на самом деле речь идёт о другом, поскольку фантастическая литература говорит о возможном существовании миров, подобных нашим реалиям, которые существуют, не соприкасаясь с нашей реальностью. И это как раз не соотносится с нашей библейской космологией, поскольку Библия учит, что существует единый мир, который создал Господь», – пояснил архиерей.

Владыка Антоний рассказал, что верующие люди пользуются не только теми возможностями, которые дает нам материальный мир.

«Этот мир такой богатый. Мы в нём живём. Мы пользуемся не только теми возможностями, которые даёт этот материальный мир, но пользуемся и помощью тех святых небожителей, которые когда-то жили, но перешли в другое бытие, и тех святых ангелов, которые постоянно молятся и беспокоятся перед Богом о нашем спасении», – заключил он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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