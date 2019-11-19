Управделами УПЦ озвучил позицию Церкви о существовании внеземных форм жизни

Церковь не отрицает бытия разумных существ за пределами материального мира, но теории фантастов не соотносятся с библейской космологией.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире телепрограммы «Церковь и общество».

«Библия говорит нам не о параллельных мирах, а о едином мире, сотворённом Богом. Однако в этом мире есть как материальная, так и духовная составляющие. Человек как раз живёт на границе этих двух реалий. Священное Писание и христианский опыт говорят о том, что мы живём не одни, что у нас есть Ангел-Хранитель, есть святые, которые уже не живут в этом материальном мире», - рассказал митрополит Антоний.

Мы им молимся, получаем помощь, напомнил митрополит Антоний. Теории же писателей-фантастов не соотносятся с библейской космологией, добавил он.

«Церковь не отрицает существования разумных существ за пределами нашего материального мира. Это – святые. Это реальная религиозная жизнь, в которой пребывают верующие люди. Однако, когда мы говорим о параллельных мирах, тут на самом деле речь идёт о другом, поскольку фантастическая литература говорит о возможном существовании миров, подобных нашим реалиям, которые существуют, не соприкасаясь с нашей реальностью. И это как раз не соотносится с нашей библейской космологией, поскольку Библия учит, что существует единый мир, который создал Господь», – пояснил архиерей.

Владыка Антоний рассказал, что верующие люди пользуются не только теми возможностями, которые дает нам материальный мир.

«Этот мир такой богатый. Мы в нём живём. Мы пользуемся не только теми возможностями, которые даёт этот материальный мир, но пользуемся и помощью тех святых небожителей, которые когда-то жили, но перешли в другое бытие, и тех святых ангелов, которые постоянно молятся и беспокоятся перед Богом о нашем спасении», – заключил он.