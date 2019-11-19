Войти | Зарегистрироваться
12:14

вторник,
19 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Волынь прибыл епископ Польской Церкви, чтобы поддержать УПЦ

19.11.2019 / 10:43
На Волынь прибыл епископ Польской Церкви, чтобы поддержать УПЦ
Владимир-Волынская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Павел выразил слова благодарности и поддержки украинскому православному народу

На Волынь прибыл епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь), чтобы поддержать Украинскую Православную Церковь и засвидетельствовать молитвенное единение с ней.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, 17 ноября иерарх Польской Православной Церкви сослужил митрополиту Владимир-Волынскому и Ковельскому Владимиру за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе Владимира-Волынского.

По окончании богослужения епископ Павел выразил слова благодарности и поддержки украинскому православному народу. Как отметил иерарх, «в молитве спасение получит каждый, кто идет к Богу».

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 ноября
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.