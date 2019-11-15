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"Не будь дураком": Эрдоган вернул Трампу его письмо

15.11.2019 / 11:17
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв "не быть дураком".

Об этом шла речь на пресс-конференции Трампа и Эрдогана, передает ТАСС

Прямая речь: "Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин ( командующий Силами демократической Сирии Мазлюм Кобани ) был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан".

Напомним: президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции в котором призывал остановить вторжение Турции в Сирию.

Американский лидер призывал Эрдогана "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.

Источник 

письмо, Эрдоган, Трамп
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