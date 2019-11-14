В Венеции могут объявить чрезвычайное положение - 80% города под водой

Об этом сообщает ANSA.

“Горсовет (Венеции — ред.) призывает центральное правительство объявить чрезвычайное положение в городе (из-за наводнения — ред.)”, - говорится в сообщении.

По словам губернатора провинции Люки Зайї, нанесенный ущерб достиг “апокалиптического уровня”.

Он добавил, что сейчас 80% территории находится под водой. По данным "Эха Москвы", двое людей погибли.

Отмечается, что уровень воды в городе снизился до 150 сантиментов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в итальянском городе Венеция составил 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года.

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