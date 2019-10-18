Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в окружении Эрдогана

Письмо, в котором Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана "не бать дураком", датированный 9 октября, накануне обнародовало издание The New York Times.

В письме Трамп просит Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и угрожает уничтожить экономику Турции

Цитата из письма: " Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент…

История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Она будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут.

Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже".

Источники BBC из окружения Эрдогана рассказали, что он выбросил письмо президента США в мусорник.

Напомним: 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган началвоенную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.

Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турциив Сирию.

Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкциипротив Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.

США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военныхиз северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

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