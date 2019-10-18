Войти | Зарегистрироваться
17:21

пятница,
18 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник

18.10.2019 / 15:54
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо, которое ему прислал Дональд Трамп, в мусорник.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в окружении Эрдогана

Письмо, в котором Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана "не бать дураком", датированный 9 октября, накануне обнародовало издание The New York Times.

В письме Трамп просит Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и угрожает уничтожить экономику Турции

Цитата из письма: " Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент…

История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Она будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут.

Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже".

Источники BBC из окружения Эрдогана рассказали, что он выбросил письмо президента США в мусорник.

Напомним: 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган началвоенную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.

Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турциив Сирию.

Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкциипротив Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военныхиз северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Источник 

США, письмо, Турция, Эрдоган, Сирия, Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.