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Саммит ЕС официально одобрил новое соглашение о Brexit

18.10.2019 / 17:43
Лидеры 27 стран-членов ЕС в четверг, 17 октября, на саммите в Брюсселе одобрили новое соглашение о Brexit, о котором ранее договорились Лондон и Евросоюз.

 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном по итогам саммита заявлении лидеров.

"Похоже, что мы приблизились к финальному этапу", - заявил на прес-конференции по итогам саммита глава Евросовета Дональд Туск. Он добавил, что Евросовет ожидает начала работы соглашения с 1 ноября.

Далее соглашение требует одобрения в Европейском и британском парламентах. По плану, парламент Великобритании соберется на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения.

Впрочем, уверенности, что британские парламентарии согласуют документ, нет, поскольку небольшая Демократическая юнионистская партия уже заявила, что не поддерживает документ.

В то же время по данным источников Reuters, Джонсон на саммите заявил другим 27 лидерам, что он имеет положительные ожидания относительно прохождения сделки через парламент.

Как сообщалось, в четверг, 17 октября, Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении о Brexit.

Спикер Европейского парламента ранее заявил, что Европейский парламент готов принять новое соглашение о Brexit, чтобы Великобритания могла оставить блок по планам.

По сообщениям СМИ, соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет Европарламента в понедельник и на пленарное заседание в следующий четверг.

Источник 

ЕС, Brexit
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