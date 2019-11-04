"С моей красавицей": Влад Яма восхитил стильным выходом в свет с женой

К слову, лицо мальчика они до сих пор не показывают. Зато танцор недавно разоткровенничался о том, как произошло их с любимой супругой Лилианой знакомство - он тогда даже подумал, что эта красотка слишком хороша для него! Сейчас они счастливы в браке и с удовольствием бывают на светских мероприятиях.

Влад поделился в своем Instagram-аккаунте новым снимком с женой, сделанном в одном из киевских ресторанов. Для выхода в свет пара выбрала стильные и эффектные наряды - Яма был в белом костюме с черной рубашкой, а Лилиана - в черном кожаном корсете с откровенным декольте, который дополнила юбкой-плиссе в пол пудрового цвета.

"З моєю красунею", - прокомментировал снимок хореограф и сопроводил его сердечком.

Подписчики согласились с Владом, что жена у него действительно красавица, и оставили их паре множество теплых отзывов.

Какие вы красивые

Красивая пара!!

Дійсно красуня!

Не просто красуня, КОРОЛЕВА!!!!

Очень красивые

Гарне Фото.

Ви класні та дуже красиві

Что б так всю жизнь и не иначе

Какие красивые, просто бомба

Владік, ви чудова пара, бережіть одне одного, щастя, взаєморозуміння, любові і сімейного благополуччя

Дуже і дуже красиві

Шикарная

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