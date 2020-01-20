Гарри и Меган потеряют титулы и вернут деньги за коттедж - соглашение

Об этом свидетельствует заявление

относительно соглашения, достигнутого с принцем Гарри и Меган в субботу, 18 января.

Дословно: "Герцог и герцогиня не будут пользоваться своими званиями "Ваше королевское высочество", поскольку они уже не работают членами королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские поделились желанием вернуть суверенные грантовые расходы на обновление коттеджа Frogmore, который останется их домом в Великобритании".

Отмечается, что принц Гарри и Меган больше не будут официально представлять королеву, однако продолжат поддерживать свои частные патронаты и ассоциации.

В заявлении также говорится, что Букингемский дворец не комментирует подробности договоренностей в отношении безопасности.

Отмечается, что указанные изменения вступят в силу весной 2020 года.

Напомним: 8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

Они планируют жить в Великобритании и в Северной Америке, продолжая "предоставлять полноценную поддержку" королеве Елизавете II.

Королева Великобритании согласилась на "переходный период", в ходе которого герцог и герцогиня Сассекские проведут время в Канаде и Великобритании.

В то же время, СМИ писали, что вопрос о расходах на безопасность принца Гарри и его жены Меган в связи с их переездом в Канаду стал настоящей проблемой для британских властей и правоохранительных органов.

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