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Материнство ей к лицу: Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями

21.08.2020 / 18:43
Джамала совсем недавно стала мамой во второй раз - однако энергичная певица не сидит на месте.

Она быстро вернула себе форму, снова начала работать и уже даже успела слетать на отдых в Турцию вместе с мужем и двумя сыновьями. Звездная мамочка с трепетом наблюдает, как растет и развивается младший сыночек Селим-Гирай, которому 19 августа исполнилось два месяца.

В честь этого артистка поделилась в сети невероятно нежными семейными кадрами с супругом и малышами. На фото муж Джамалы Бекир держит на руках старшего сына, двухлетнего Эмира-Рахмана, а сама исполнительница новорожденного малыша.

Материнство ей к лицу: Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями

Все они одеты в одежду светлых тонов - так, певица позирует в длинном платье свободного кроя нежно-розового цвета. Ее волосы уложены красивыми локонами, а на лице макияж с акцентом на глаза. Джамала поделилась, почему стала отмечать каждый месяц жизни сыночка.

Материнство ей к лицу: Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьямиМатеринство ей к лицу: Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - "нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д." А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек...

Это очень похоже на эффект таймлапс, так на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок. Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие. Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим. Сегодня празднуем два!" - трогательно написала артистка.

Пользователи сети засыпали семейство умиленными и душевными комментариями.

  • Замечательные детки, замечательный текст! Описание взросления малышей бесподобное!
  • Очень красиво
  • Хай ростуть здорові і щасливі на радість батькам!
  • Невозможно красивые!
  • С "юбилеем". Вам материнство очень к лицу
  • Вы прекрасны
  • Какие детки хорошенькие, какая семья красивая. Поздравляю, ростите здоровенькими и счастливыми
  • Поздравляю тебя, красавица мама! Очень хорошо тебя понимаю! Будьте здоровы все и счастливы!!!
  • Волшебные
  • Пусть ваш богатырь растёт здоровенький и счастливый!!!

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