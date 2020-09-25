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От Украины за "Оскар" будет бороться "Атлантида" Васяновича

25.09.2020 / 17:12
Украину на 93-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" будет представлять кинокартина "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Соответствующее решение об избрании фильма-кандидата принял Украинский Оскаровский комитет, о чем сообщил на своей странице в Фейсбуке.

События 106-минутного фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне разорения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители - бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты". Там фильм получил историческую для Украины победу.

Как отмечается в сообщении, за последний год картина получила широкий международный успех - фильм показали на более чем 50 фестивалях, где он получил еще четыре Гран-при, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, фильм вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Продюсерами фильма стали Валентин Васянович, Ия Мыслицкая ("Племя", "Сумерки") и Владимир Яценко («Домой», «Дикое поле»). Международной промоцией занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила "Студія Гармата фільм". Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку.

В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября. Прокатчик картины - кинокомпания Arthouse Traffic.

Как сообщалось, 93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Источник

фильм, Оскар
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