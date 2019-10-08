"Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии

На его странице в Instagram очень редко можно увидеть фото с любимой женой Ириной Демичевой и сыновьями Даниилом и Платоном, лица которых он никогда не показывает. Певец старается брать мальчиков в свои поездки, чтобы показать им мир и привить любознательность и любовь к путешествиям. Так, артист отправился с семьей на прогулку по Вене, откуда опубликовал целую серию фото с детьми.

Как обычно, Дмитрий запечатлел сыновей со спины. На одном из фото он идет с мальчиками, держа одного из них за руку. На певце – тренч миндального цвета с рисунками и принтами на спине, а стильные малыши вышагивают рядом в похожих курточках и уютных черных шапках.

"Такие драгоценные мгновения. Ничего, сегодня, не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромнейший праздник», - поделился он радоностной новостью. Он сопроводил тект красноречивым хэштегом "те, кто важнее всего".

Также артист опубликовал фотосет из галлереи Альбертина – знаменитого австрийского музея. Звездный папа решил приобщить детей к прекрасному, и ему это удалось!

Поклонники пришли в восторг от семейной идилии, они восхитились тем, какой прекрасный отец Дмитрий.

Кращий тато

Как красиво и достойно

Великолепная троица!

Одно удовольствие - смотреть на такие фото

И пусть весь мир подождет

Какие милые!

Это любовь

Так искренне! Превосходны

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