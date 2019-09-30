Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой

Фото мамы и новорожденной малышки вызвало ажиотах в сети – спортсменка буквально светилась от счастья, а ее возлюбленный и отец ребенка, бизнесмен Игорь Дубинский бережно держал девочку на руках. Теперь же звезда полностью погрузилась в семейные хлопоты. Так в сториз instagram она показала прогулку с маленькой доченькой.

Судя по снимку, мама и малышка находятся в США, где живет Лилия. Гимнастка надела для прогулки с девочкой удобный повседневный ансамбль – короткие черные шорты, которые подчеркнули стройные ножки знаменитости, свободную футболку в тон, бейсболку с крупной надписью и комфортные кроссовки. Она позирует с коляской на фоне зеленых лужаек и фасадов домов, где лежит доченька.

"На дежурстве", - коротко подписала на английском языке трогательный снимок звездная мама.

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