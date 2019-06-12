Беременная Лилия Подкопаева очаровала total white образом в Одессе

Напомним, что на данный момент украинская гимнастка находится в ожидании своего третьего ребенка. При этом следует отметить, что это вторая беременность Лилии. Первого ребенка (12-летний сын Вадим) Подкопаева усыновила со своим предыдущим супругом – бизнесменом Тимофеем Нагорным. Второго ребенка (11-летняя дочь Каролина) Подкопаева родила через год после усыновления Вадима. И вот, 40-летняя спортсменка готовится стать счастливой мамой в третий раз.

Пока что Лилия всячески отдыхает, набирается сил, посещает много светских и спортивных мероприятий. А недавно показала поклонникам, как расслабляется в Одессе.

На своей instagram-страничке Лилия показала летнее фото, на котором позирует на фоне фонтана, расположенного, скорее всего, на территории одного из множества одесских ресторанов. Для прогулки гимнастка выбрала легкий образ в белых тонах. На Лилии – белые брюки-клеш, майка и легкая кофточка.

"Одесса - это Одесса, оптимизму остроумию и находчивости истинных одесситов можно только по-хорошему завидовать!... Ой, мне все равно, лишь бы ДА", - с юмором подписала фото Подкопаева.

Поклонники украинской спортсменки также оставили несколько комментариев под фото:

"Отличное место в Одессе"

"Как за границей))"

"Такая светлая и легкая"

"Лилия, вы прекрасны"

Напомним, до этого Лилия Подкопаева успела посетить с детьми балет в Киеве. Она посетила Национальную оперу Украины и посмотрела спектакль с участием украинской примы-балерины Елены Филипьевой.

Также отметим, что впервые о второй беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Тогда спортсменка со своим женихом (бизнесмен Игорь Дубинский) посетили ежегодную церемонию награждения "Человек года" в Киеве. Спортсменку встретила ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая, которая первой и сообщила приятную новость общественности.

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