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Беременная Лилия Подкопаева очаровала total white образом в Одессе

12.06.2019 / 17:58
Лилия Подкопаева в последнее время все чаще балует многотысячную армию поклонников яркими моментами своей жизни.

Беременная Лилия Подкопаева очаровала total white образом в Одессе

Напомним, что на данный момент украинская гимнастка находится в ожидании своего третьего ребенка. При этом следует отметить, что это вторая беременность Лилии. Первого ребенка (12-летний сын Вадим) Подкопаева усыновила со своим предыдущим супругом – бизнесменом Тимофеем Нагорным.  Второго ребенка (11-летняя дочь Каролина) Подкопаева родила через год после усыновления Вадима. И вот, 40-летняя спортсменка готовится стать счастливой мамой в третий раз.

Пока что Лилия всячески отдыхает, набирается сил, посещает много светских и спортивных мероприятий. А недавно показала поклонникам, как расслабляется в Одессе.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

"Одесса - это Одесса, оптимизму остроумию и находчивости истинных одесситов можно только по-хорошему завидовать!... Ой, мне все равно, лишь бы ДА", - с юмором подписала фото Подкопаева.

Поклонники украинской спортсменки также оставили несколько комментариев под фото:

  • "Отличное место в Одессе"
  • "Как за границей))"
  • "Такая светлая и легкая"
  • "Лилия, вы прекрасны"

Напомним, до этого Лилия Подкопаева успела посетить с детьми балет в Киеве. Она посетила Национальную оперу Украины и посмотрела спектакль с участием украинской примы-балерины Елены Филипьевой. 

Игорь Дубинский и Лилия Подкопаева

Также отметим, что впервые о второй беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Тогда спортсменка со своим женихом (бизнесмен Игорь Дубинский) посетили ежегодную церемонию награждения "Человек года" в Киеве. Спортсменку встретила ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая, которая первой и сообщила приятную новость общественности.

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Лилия Подкопаева
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