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Женщина-кошка: Тина Кароль пленила неожиданно пронзительным образом

11.06.2019 / 17:58
Тина Кароль продолжает интриговать поклонников результатами своей откровенной черно-белой фотосессии. И откровенна она не образами, а именно оголенными эмоциями.
Женщина-кошка: Тина Кароль пленила неожиданно пронзительным образом
 
Так, время от времени Кароль публикует на своей instagram-страничке кадры, на которых позирует без привычного макияжа с насыщенными алыми губами – фишкой своего образа, без голливудской укладки, блестящих украшений и ярких платьев. Вместо этого перед поклонниками предстает "настоящая" Кароль – без лишнего блеска и гламура.

На новом снимке Кароль позирует сидя на стуле. На исполнительнице – то ли черный костюм, то ли комбинезон с открытыми плечами. Более того, певица даже без обуви. На лице – ни грамма макияжа, волосы слегка растрепаны… Складывается впечатление, что она недавно проснулась. Сама же Кароль пронзительно смотрит в камеру.

Как обычно, Кароль никак не подписала свою новое фото. Лишь оставила несколько хештегов со своим именем, а также указала автора фото - Аня Гончарова.

Чувственная Тина Кароль

Зато поклонники певицы были как всегда, красноречивы. Многие, к слову, отметили, что Тине к лицу короткая стрижка:

  • "Тебе круто с такой прической! И вообще, эти фото цепляют очень, кайф"
  • "Такая худышка!"
  • "Как же тебе идет с короткими волосами"
  • "Тин, тебе очень идет с короткими волосами, прям очеееень!!!!
  • "Какая ты красивая!"
  • "Вау! Необычный образ"
  • "Твои родинки - это отдельное искусство! Куда ведет эта карта из звезд?"
  • "Женщина-кошка!"
  • "Вау, Это что-то не реальное!"
  • "Львица-тигрица, ррррр"
  • "Проста Неотразима!"
  • "Невероятно Крутое Фото"

Женщина-кошка: Тина Кароль пленила неожиданно пронзительным образом

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Отметим, до этого Кароль уже публиковала фото с похожим настроением:

Загадочная Тина Кароль

Загадочная Тина Кароль

Женщина-кошка: Тина Кароль пленила неожиданно пронзительным образом

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