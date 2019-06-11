Женщина-кошка: Тина Кароль пленила неожиданно пронзительным образом

Так, время от времени Кароль публикует на своей instagram-страничке кадры, на которых позирует без привычного макияжа с насыщенными алыми губами – фишкой своего образа, без голливудской укладки, блестящих украшений и ярких платьев. Вместо этого перед поклонниками предстает "настоящая" Кароль – без лишнего блеска и гламура.

На новом снимке Кароль позирует сидя на стуле. На исполнительнице – то ли черный костюм, то ли комбинезон с открытыми плечами. Более того, певица даже без обуви. На лице – ни грамма макияжа, волосы слегка растрепаны… Складывается впечатление, что она недавно проснулась. Сама же Кароль пронзительно смотрит в камеру.

Как обычно, Кароль никак не подписала свою новое фото. Лишь оставила несколько хештегов со своим именем, а также указала автора фото - Аня Гончарова.

Зато поклонники певицы были как всегда, красноречивы. Многие, к слову, отметили, что Тине к лицу короткая стрижка:

"Тебе круто с такой прической! И вообще, эти фото цепляют очень, кайф"

"Такая худышка!"

"Как же тебе идет с короткими волосами"

"Тин, тебе очень идет с короткими волосами, прям очеееень!!!!

"Какая ты красивая!"

"Вау! Необычный образ"

"Твои родинки - это отдельное искусство! Куда ведет эта карта из звезд?"

"Женщина-кошка!"

"Вау, Это что-то не реальное!"

"Львица-тигрица, ррррр"

"Проста Неотразима!"

"Невероятно Крутое Фото"

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Отметим, до этого Кароль уже публиковала фото с похожим настроением:

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