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"Пусть все завидуют!" Потап рассказал, почему долго прятал роман с Каменских

10.06.2019 / 17:49
Потап и Настя Каменских очень долго тщательно скрывали свой роман от посторонних глаз, хоть поклонники догадались о том, что они вместе.

"Пусть все завидуют!" Потап рассказал, почему долго прятал роман с Каменских

Пара длительное время жила в гражданском браке, но все же артистам хотелось отгулять настоящую пышную свадьбу и узаконить свои отношения. Накануне торжества, 22 мая, Потап оригинально признался в любви будущей жене и раскрыл все карты перед фанами – он выпустил романтичный клип на песню-посвящение "Константа". Фото с торжества счастливые молодожены до сих пор публикуют на своих страницах и не устают признаваться друг другу в любви. О том, почему же Потап и Настя так долго молчали и не решались рассекретить свою любовь, рэпер рассказал программе "Светская жизнь", а соответствующее видео появилось на YouTube-канале передачи.

Потап отметил, что работая на свадьбах, он увидел немало громких торжеств, которые были утомительны для жениха и невесты, поэтому на своем просто решил получать удовольствия от торжества.

"Мы с Настей взялись за ручки и так кайфонули от этого. И целовались, целовались" – со счастливой улыбкой вспомнил он.

&quot;Пусть все завидуют!&quot; Потап рассказал, почему долго прятал роман с Каменских

Катя Осадчая поинтересовалась, почему продюсер и певица не устроили свадьбу в Италии, ведь это было давней Настиной мечтой, о которой она не раз рассказывала. Рэпер отметил, что он мог бы нанять частные самолеты и перевезти всех гостей за границу, но решил сделать торжество поближе к дому.

"Мы заказали итальянский ресторан с итальянской кухней. Так было классно по-настоящему. На второй день мы собрались в украинском ресторане, пели украинские песни, ели сало. Классно было!" – поделился Потап.

&quot;Пусть все завидуют!&quot; Потап рассказал, почему долго прятал роман с Каменских

Рэпер признался, что скрывал свои чувства на протяжение долгого времени, и это было непросто.

"Это было очень трудно, мне было сложно как мужчине, потому что хотелось всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю. Наконец-то упал занавес,  и нам стало так легко. Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я ничего не скрываю, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек! Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят - мне безразлично. Мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми!" – четно признался Потап.

&quot;Пусть все завидуют!&quot; Потап рассказал, почему долго прятал роман с Каменских

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Потап, Настя Каменских
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