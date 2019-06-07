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"Решила больше не ужинать": Вера Брежнева пленила "бомбезной" фигурой

07.06.2019 / 17:58
Вера Брежнева порадовала поклонников действительно приятной новостью. Украинская исполнительница презентовала новый клип на песню "Я не святая".
"Решила больше не ужинать": Вера Брежнева пленила "бомбезной" фигурой

Презентация видео состоялась вечером, 5 июня. Кстати, съемки клипа проходили в Киеве. Однако больше всего внимание поклонников привлек не общий видеоряд, и даже не сюжет, а образ их любимицы.

Так, в клипе "Я не святая" Вера Брежнева примерила очень соблазнительный и откровенный образ. Певица снимается в черном купальнике-боди оригинального кроя, который оголяет плоский животик Брежневой. Также боди обильно декорировано пайетками.

Образ дополняют черные колготки, а также черные босоножки на тонком каблучке. Кстати, в начале клипа героиня Брежневой также появляется в кожаной короткой куртке. Но в финале сюжета она ее сбрасывает и прогуливается по ночным улицам столицы только в купальнике и на каблуках.

На своей instagram-страничке Брежнева поспешила опубликовать отдельно фото своего образа.

Стройная Вера Брежнева

Вера Брежнева

Конечно же, поклонники Веры пришли в восторг от ее смелого образа:

  • "Посмотрела клип, пироженка как-то не лезет... Застряла где-то по середине"
  • "Господи, Вера! А там были еще актеры?! Я весь клип только на вас в купальнике и смотрела"
  • "Выглядите прекрасно"
  • "Вера, смотрела только на Вас)) пошла в двухсотый раз посмотрю клип, и надо бы приглядеться к актерам"
  • "После просмотра Шедевра, решила не ужинать больше вообще. Мотивирует. Спасибо"
  • "Нереальный клип!!! А ты какая красивая"
  • "Весь клип смотрела на вашу фигуру, давно хотелось такой клип, который показывает свободу и уверенность в себе! Браво! Вера, ты лучшая!"
  • "Красивой для клипа вы сделали себя сама. Такая фигура… Жесть… Таки вы умничка и красавица истинный труженик"
  • "Хороша чертовка!"
  • "Верочка, Вас не надо делать! Вы и без всех этих майкапов неотразимы"
  • "Верочка, Вы большая молодец!!!! Не обращайте внимание на колкости. Всегда приятно на Вас смотреть, слушать Вас. Люди перестали, а скоро и разучаться, радоваться простым вещам"
  • "Классный клип!! Браво, Вера!

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Брежнева
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