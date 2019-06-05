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Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen

05.06.2019 / 17:59
Кейт Миддлтон давно не совершала торжественных выходов. Так, в последнее время все внимание герцогини Кембриджской было направлено на проект "Возвращение к природе" (Back to nature).

Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen

 К созданию сада и его презентации на фестивале цветов Chelsea Flower Garden она привлекла всю семью. Позже она восхитила поклонников по всему миру невесомым летним нарядом на садовой вечеринке. И вот – новый светский раут, где Кейт предстала действительно во всей красе.

Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen

3 июня в Букингемском дворце состоялся гала-прием: с официальным визитом туда прибыли 72-летний Дональд Трамп и его супруга – 49-летняя Мелания Трамп. К ним присоединились также дети: Иванка, Тиффани, Эрик и Дональд Трамп-младший. Торжественный ужин был невероятно помпезным и роскошным: здесь были все атрибуты роскошной королевской жизни.  

Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen

Ко встрече гостей 37-летняя Кейт Миддлтон подготовилась тщательно. Герцогиня Кембриджская примерила длинное белое платье с множеством оборок от Alexander McQueen, которое дополнила одна из тиар, заимствованных из коллекции Елизаветы II под названием "Узелки любви".  В качестве аксессуаров Кейт также выбрала серьги с сапфирами и бриллиантами, жемчужный браслет и белый клатч. Еще одна необычная деталь – Викторианский орден, который она впервые примерила для выхода в свет. Напомним, титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена она получила от королевы еще на восьмую годовщину свадьбы. Королева Елизавета также отдала предпочтение белому.

Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen

Стоит отметить, что наряд Мелании Трамп был не менее восхитительным. Платье для первой леди создали дизайнеры Christian Dior по мотивам кутюрной весенне-летней коллекции бренда. Шелковый наряд она дополнила высокими перчатками белого цвета. А Иванка для торжественного ужина выбрала голубое платье с нежной цветочной вышивкой от Carolina Herrera.

Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen

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Кейт Миддлтон
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