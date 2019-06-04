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"Ольга бы победила": Сумская поразила красотой на конкурсе блондинок (фото)

04.06.2019 / 17:56
Ольга Сусмкая попробовала себя в роли члена жюри необычного конкурса - Miss Blonde Ukraine 2019 (Мисс блондинка Украины), который состоялся на днях.
"Ольга бы победила": Сумская поразила красотой на конкурсе блондинок (фото)
 
Народная артистка Украины также посетила конкурс, откуда опубликовала целый фотоальбом различных снимков с яркими гостями вечера. И все же больше всего поклонников Ольги привлек неувядающий вид их любимицы и роскошный образ.

Так, для вечера 52-летняя Сумская выбрала пестрое платье в пол, декорированное воланами. Изюминка образа – яркий цветочный принт. В тон алым розам на платье артистка также подобрала закрытые туфли красного цвета на каблуке. Еще один пестрый аксессуар – красная сумочка-клатч с декоративными цветочными вставками. В целом, получился красочный летний образ.

При этом как обычно, волосы Сумская аккуратно выпрямила в ровный пробор. Макияж сделан с акцентом на глаза.

"Выбрали самую красивую блондинку на Miss Blonde Ukraine 2019", - коротко подписала фото Сумская.

Стильная Ольга Сумская

Отметим, что победительницей конкурса стала Валентина Струкова.

Валентина Струкова

А вот поклонники Сумской поспешили прокомментировать ее нарядный образ.

  • "Просто красавица! Так держать!"
  • "Оленька супер, Тонечка супер-пупер, вы такие гармоничные"
  • "Пані Олю, Ви незрівнянна! Еталон жіночності й краси!"
  • "Я завжди говорила, що Сумська - сама красива жінка України серед усіх категорій, недивлячись на вік"
  • "Красивая леди!"
  • "Оля, а вы не участвовали? А то вы точно победили бы. Это 100 процентов"
  • "Шикарная женщина"
  • "Неймовірна красуня України!"
  • "Оля, Ви приклад для всіх дівчаток різного віку"
  • "Ваша краса зачаровує"
  • "Красотка, как всегда" и т.д.

Рассмотрим также и других гостей мероприятия, которые попали в объектив Сумской.

Ольга Сумская и Оксана Voyage

&quot;Ольга бы победила&quot;: Сумская поразила красотой на конкурсе блондинок (фото)

Сумская и Билык

Сумская и Камалия

 

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Ольга Сумская
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