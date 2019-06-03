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"Песок в трусах": Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

03.06.2019 / 17:54
Регина Тодоренко совсем недавно стала мамой - в декабре прошлого года ведущая родила российскому певцу Владу Топалову сына Михаила.

"Песок в трусах": Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

Однако молодая мама не сидит на месте и просто-таки поражает своей энергичностью и способностью все успевать. Не успела она вернуться из семейного путешествия в Турцию, как огорошила фанов сообщением о том, что планирует устроить пышную свадьбу и занимается выбором платья. Кроме того, артистка активно работает над своими ТВ-шоу, а еще снялась в откровенной фотосессии для журнала ОК.

Ранее Регина показала несколько эффектных кадров с фотосессии - на них она позировала в красивых купальниках, хвастаясь заметно постройневшей после родов фигурой. Теперь же знаменитость решила показать и закулисные кадры того, как проходила откровенная съемка.

&quot;Песок в трусах&quot;: Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

"Так тоже иногда приходится работать. Не то чтобы я переутомилась, просто песок в трусах не всегда приятно", - с юмором прокомментировала ведущая.

На другом фото она в черном полосатом купальнике сидит на шезлонге, пока стилист поправляет ей макияж.

"Работа велась быстро, эффективно и красиво)  Нравится вам красная помада?" - отметила Регина.

&quot;Песок в трусах&quot;: Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

Кроме того, девушка показала еще один пикантный снимок, на котором она запечатлена в красивом белом нижнем белье. Он был сделан в рамках рекламной кампании. Стоит отметить, что фигура Регины выглядит просто потрясающе - и это всего через полгода после рождения ребенка!

&quot;Песок в трусах&quot;: Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

Забавно, что супруг Тодоренко Влад Топалов решил не оставаться в стороне и прокомментировал ее "горячие" фото.

"Ни нраиццца голая жена", - шутливо заявил он.

Подписчики теледивы также поспешили оставить свои отзывы.

  • "Ноги бесконечные"
  • "Ничего, Региночка, все будет хорошо. Как говорят "Красота требует жертв"
  • "Красивый купальник"
  • "Очень красивые фото"
  • "Отличный вариант, очень здорово получилось работа молодец"
  • "Но зато как красиво"
  • "Влад возмущён голой женой"
  • "Ножки прям точеные"
  • "Всегда красивая как всегда, после родов стала еще лучше, роды пошли тебе в лучшую сторону"
  • "Регина, красотка. А красная помада очень идет!"
  • "Вообще классная"
  • "Модная мадам"
  • "Обажаю тебя!!! Суперская девочка!!! Умничка, красоточка"
  • "Вы невероятная"
  • "Женщина, нельзя быть такой шикарной. Это противозаконно!"
  • "Ну, до чего же красивая женщина!"
  • "Отлично выглядишь, Регина!!!"

Источник

Тодоренко
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