"Песок в трусах": Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

Однако молодая мама не сидит на месте и просто-таки поражает своей энергичностью и способностью все успевать. Не успела она вернуться из семейного путешествия в Турцию, как огорошила фанов сообщением о том, что планирует устроить пышную свадьбу и занимается выбором платья. Кроме того, артистка активно работает над своими ТВ-шоу, а еще снялась в откровенной фотосессии для журнала ОК.
Ранее Регина показала несколько эффектных кадров с фотосессии - на них она позировала в красивых купальниках, хвастаясь заметно постройневшей после родов фигурой. Теперь же знаменитость решила показать и закулисные кадры того, как проходила откровенная съемка.
Тодоренко опубликовала несколько бекстейдж снимков. На одном из них она в полосатом зелено-черном купальнике позирует, лежа на песке, а над ней стоит фотограф с камерой.
"Так тоже иногда приходится работать. Не то чтобы я переутомилась, просто песок в трусах не всегда приятно", - с юмором прокомментировала ведущая.
На другом фото она в черном полосатом купальнике сидит на шезлонге, пока стилист поправляет ей макияж.
"Работа велась быстро, эффективно и красиво) Нравится вам красная помада?" - отметила Регина.
Кроме того, девушка показала еще один пикантный снимок, на котором она запечатлена в красивом белом нижнем белье. Он был сделан в рамках рекламной кампании. Стоит отметить, что фигура Регины выглядит просто потрясающе - и это всего через полгода после рождения ребенка!
Забавно, что супруг Тодоренко Влад Топалов решил не оставаться в стороне и прокомментировал ее "горячие" фото.
"Ни нраиццца голая жена", - шутливо заявил он.
Подписчики теледивы также поспешили оставить свои отзывы.
- "Ноги бесконечные"
- "Ничего, Региночка, все будет хорошо. Как говорят "Красота требует жертв"
- "Красивый купальник"
- "Очень красивые фото"
- "Отличный вариант, очень здорово получилось работа молодец"
- "Но зато как красиво"
- "Влад возмущён голой женой"
- "Ножки прям точеные"
- "Всегда красивая как всегда, после родов стала еще лучше, роды пошли тебе в лучшую сторону"
- "Регина, красотка. А красная помада очень идет!"
- "Вообще классная"
- "Модная мадам"
- "Обажаю тебя!!! Суперская девочка!!! Умничка, красоточка"
- "Вы невероятная"
- "Женщина, нельзя быть такой шикарной. Это противозаконно!"
- "Ну, до чего же красивая женщина!"
- "Отлично выглядишь, Регина!!!"
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