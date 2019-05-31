"Мировые модели нервно курят": Дорофеева в чулках вызвала ажиотаж в сети

При этом для модного камейна Дорофеевой подобрали действительно очень стильный и эффектный образ.
Так, Дорофеева позирует в белоснежном оверсайз-свитшоте с дерзким принтом. Обратите внимание, что на изображении – фото самой Дорофеевой в черном купальнике, со спины. При этом на снимке Надя чувственно преподнесла пальцы к губам.
Но вернемся к образу… Еще одна примечательная его деталь – колготки в сеточку и черные высокие чулки с красными вставками. Из аксессуаров – прозрачная сумка-шопер и стильные геометрические очки с красной оправой. В макияже акцент на губы, а вот волосы небрежно разлетаются на ветру.
"Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулась ли я. - оглянулась)" - игриво подписала свой снимок Дорофеева.
Поклонники солистки поп-группы "Время и Стекло" поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми снимками:
- "Глядя на эти фото, мировые модели стоят и нервно курят в сторонке)) У них есть достойная конкурентка!"
- "Она прошла как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня!"
- "Очень стильно!"
- "Девушка с обложки!"
- "Как можно быть такой красивой?!"
- "Такая девушка, красотка!"
- "Какая же ты классная!"
- "Ухх какая! Эти чулки!"
- "Классный прикид!"
- "Фигура – бомба!"
- "Самая красивая девочка)"
- "Няшная такая)"
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