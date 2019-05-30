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В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем

30.05.2019 / 18:14
Сергей и Снежана Бабкины - настоящий пример крепкой и любящей семьи. Музыкант с супругой воспитывают двоих детей, при этом отлично успевают совмещать карьеру и родительство.

В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем

Более того, они решились на рождение третьего ребенка, который появится на свет уже совсем скоро, в июне. 

Накануне важного события звездная пара снялась в весьма откровенной, но при этом очень нежной и трогательной совместной фотосессии для издания JetSetter. На некоторых кадрах 33-летняя Снежана решилась полностью обнажиться.

В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем

Ранее Сергей раскрыл, что они уже знают пол малыша - супруги ожидают мальчика. У них уже подрастают сын Артур и дочь Веселина. По словам артиста, имя ребенку они уже также придумали, однако пока держат его в секрете.

"Я мечтал о мальчике. Это честно. Думал о нем, каким он будет. А все началось, когда четыре года назад Снежка увидела сон. Она плавала в открытом океане, и из глубины рядом с ней начало что-то подниматься на поверхность. Вынырнул мальчик. Он был полностью белый. Волосы, кожа… как ангел. Она спросила его: "Кто ты?", а он ответил: "Я твой" и назвал имя. И оно очень неожиданное и невероятно красивое. Музыкальное, поэтическое, певучее, лирическое и историческое. Могу сказать только то, что имя имеет древнееврейское и древнегреческое происхождение", - поделился Бабкин.

Сама Снежана немного больше хотела еще одну девочку, однако в итоге почувствовала, что это будет мальчик.

"Мне кажется, что с девочкой было проще, хотя здесь нужно понимать, что когда я родила Артура, мне был двадцать один год. Я родила впервые, поэтому ничего не знала. Меня все пугало, все было таким странным, непонятным. Когда я родила Веселину, все уже казалось значительно проще. По этой причине, возможно, у меня осталось ощущение, что с девочками проще. Я думала, что буквально на процентик больше хотела девочку, но сразу абсолютно точно ощутила, что будет мальчик. Это доказал мой вещий сон!" - говорит будущая мама.

В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужемВ ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем

 

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беременность, Бабкина
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