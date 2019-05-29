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"Навеки твоя": Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото

29.05.2019 / 17:53
Настя Каменских продолжает восхищать поклонников уникальными фото с одного из самых главных событий в своей жизни.

"Навеки твоя": Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото

Напомним, что Потап и Настя официально стали мужем и женой 23 мая. Пара в один день призналась поклонникам в своих романтичных отношениях, представили друг другу откровенные признания, а также собрали десятки гостей на закрытое торжество в одном из ресторанов под Киевом.

Через день после свадьбы Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Медовый месяц пара решила провести в Турции, а именно – в одном из самых популярных курортов Анталье.

При этом теперь молодожены буквально каждый день показывают фанам различные кадры с торжества. Наиболее чаще фото публикует именно Настя.

Так, на своей instagram-страничке Каменских опубликовала цветное фото, на котором запечатлен очень заковый момент – певица подходит к своему любимому, который протянул ей руки на встречу. Настя счастлива, ее лицо озаряет улыбка. Даже фата на лице невесты не может скрыть ее счастья от окружающих.

Потап и Настя во время своей свадьбы

Потап и Настя во время своей свадьбы (фото: instagram.com/kamenskux)

"Навеки твоя", - трогательно подписала фото Каменских. Как обычно, певица сопроводила подпись несколькими уже знаковыми смайликами – мордочкой мишки и изображением бриллианта. Ведь именно так они называли друг друга – медведь и бриллиант.

Поклонники Каменских вновь пришли в неописуемый восторг и буквально засыпали свою любимицу восторженными комментариями:

  • Просто таю…
  • Красивая пара! Очень рада за вас)
  • Лучшая пара шоу-бизнеса!
  • То чувство, когда невеста дружила с женой жениха))
  • Фантастические!
  • Какие же вы классные!
  • Такая красивая, как принцесса из сказки!
  • Вы самые лучшие!!
  • Пара года, да и века тоже)
  • Супер! Такая красота! Очень рада за вас! Вот прям рада, как будто вы близкие мои. Любви вам, многие-многие годы! Счастья!
  • Боже, ну сладкие какие!! Наконец я увидела пример для подражания - семьи, любви!
  • Любви вам. С самого детства знал, что Они будут вместе!

Кстати, до этого Настя и Потап уже показывали "подвенечные" фото.

&quot;Навеки твоя&quot;: Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото

&quot;Навеки твоя&quot;: Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото

&quot;Навеки твоя&quot;: Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото

Источник

Потап, Каменских
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