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Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace

28.05.2019 / 17:53
Ирина Шейк в очередной раз доказала: чтобы выглядеть "горячо", не обязательно полностью оголяться. Несколько часов назад знаменитая красавица показала вещи из новой коллекции Versace.
Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace
Лицом этого дома она является уже давно. Так, недавно она представила линию солнцезащитных очков, а также коллекцию сумок.
 

Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace

Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от VersaceЯрче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от VersaceЯрче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace

На новых фото она предстала в вещах флуоресцентного желтого оттенка: кожаный плащ, босоножки на широком устойчивом каблуке и маленькая сумочка Versace Icon с золотой фурнитурой. Дополняет картину масса аксессуаров, включая массивные браслеты и чокер, а также макияж с выразительными зелеными стрелками. Образ получился яркий, стильный и выразительный. Что тут же отметили ее подписчики.

  • Желтые вибрации
  • Я люблю этот желтый стиль
  • Желтый выглядит великолепно, как солнце
  • Королева
  • Боже мой! какой яркий цвет... Люблю это
  • Восхитительно
  • Удивительно
  • Очень круто!
  • Вы абсолютная королева. Спасибо.
  • Самая красивая женщина, внутри и снаружи. Классная, великолепная, скромная, приземленная, и этот список можно продолжить…
  • О боже, это великолепно
  • Ты выглядишь, как богиня, твоя красота за пределами этого мира
  • Ирочка, вы самая красивая женщина
  • Красавица, ты лучше всех Ирина, с тобой ни кто не сравнится, у тебя естественная красота, без пластики
    Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace

К слову, по последней информации, слухи о расставании Ирины с отцом ее ребенка – Брэдли Купером – оказались неправдой. Недавно их заметили за совместной прогулкой по Лос-Анджелесу. Выглядели влюбленные довольными и счастливыми. Так что поклонники немного успокоились и оставили эту тему.

Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace

Сама Ирина, которая никогда не комментирует личную жизнь, и сейчас не стала откровенничать и как-либо реагировать на пересуды вокруг ее семьи. Возможно, ей просто некогда: девушка регулярно принимает участие в новых рекламных кампаниях и съемках. Так, одна из последних ее работ – фотосессия для глянцевого издания. Подробностей проекта Ирина еще не раскрыла, но в ней явно замешан Рикардо Тиши. Так что вскоре поклонников ожидает новая волна стильных луков от Шейк и Burberry.
 
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