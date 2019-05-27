Войти | Зарегистрироваться
18:38

понедельник,
27 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Шоу-Биз Светская жизнь

Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton

27.05.2019 / 17:57
Тина Кароль восхитила сеть фотографией в эффектном красном платье от Louis Vuitton. Популярная украинская певица выложила новый снимок на своей странице в Instagram.

Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton

На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета. Она облокотилась на стену и одним указательным пальцем прикоснулась к своим губам.

Пользователи сети воодушевленно прокомментировали снимок певицы.

  • У фотографа руки из того места, сразу видно;
  • Кажется, ты скоро останешься без фанатов, потому что ты нас убиваешь своей красотой и эстетикой;
  • Ты шикарна;
  • Я дожила до этой фотки;
  • Просто огонь;
  • Ты - пламя. Любишь черный и красный цвет, как и я;
  • Настоящая фотомодель, даже позы не такие как у всех;
  • Очень ждала этого фото в профиле;
  • Красный вам все же наиболее к лицу. Как-будто вам 16;
  • Очень красивая;
  • Нереально красиво;
  • Горячая мама кошка;
  • Тиночка! Вы очень красивая! И дай вам Бог быть самой счастливой!

Источник 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.