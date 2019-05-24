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Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке

24.05.2019 / 17:49
Джиджи Хадид, как и ее младшая сестра, – самые востребованные в мире модели. Но старшая Хадид намного реже Беллы делится с подписчиками результатами своих работ.

Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке

Как, впрочем, и "жаркими" селфи. Может, поэтому каждый ее пост вызывает настоящую бурю эмоций у подписчиков. Несколько часов назад 24-летняя красотка опубликовала серию чувственных снимков: Джиджи позировала известному британскому фотографу Альберту Уотсону. Проект получился стильный и яркий.

Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемкеОбъект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке

Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке

"Единственный и неповторимый Альберт Уотсон", – написала Джиджи. И тут же получила ответную реакцию фолловеров:

  • Ты просто мечта, G
  • Ты выглядишь безумно!
  • О да, это оно!
  • Я люблю тебя, Джиджи
  • Как кто-то может быть таким красивым? Скажите, пожалуйста? В чем секрет?
  • Это потрясающе
  • Причудливое лицо
  • Просто сногсшибательно
  • Безумно красивая
  • Невероятно
  • Ты такая красивая
  • Вы потрясающая королева
  • Искусительная буря

Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке

Нужно отметить, что смотрится в подобных фенш-съемках Джиджи невероятно гармонично. Также недавно она порадовала поклонников участием в рекламной кампании для Burberry. Ждем очередных интересных работ! Тем более что, помимо модельной карьеры, девушка активно развивает дизайнерский талант. Она приняла участие в создании коллекций одежды, обуви и аксессуаров для множества брендов. Среди самых известных: Tommy Hilfiger, Reebok, Vogue Eyewear и другие. Также Джиджи часто признается в интервью, что обожает творчество и однажды мечтает основать свой бизнес.  

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Джиджи Хадид
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