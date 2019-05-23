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Джамала в Ливане очаровала стильным появлением в платье-вышиванке

23.05.2019 / 17:51
Джамала сообщила поклонникам важную новость – певица наконец прибыла в столицу Ливана – Бейрут. Украинская исполнительница отметила, что здесь состоится первый сольный концерт в этой стране.

Джамала в Ливане очаровала стильным появлением в платье-вышиванке

По прибытию в Бейрут Джамала показала несколько фото своего яркого образа. Так, на снимках певица позирует в роскошном платье-вышиванке от известного украинского дизайнера Виты Кин. Джамала выбрала красное платье в пол, декорированное народным орнаментом черного, белого и желтого цветов, а также поясом с кистями. Свой образ  исполнительница дополнила черными сандалиями на массивной подошве.

"Еще не познакомилась с этим местом, но оно уже завораживает! Столько эмоций от встречи в аэропорту. В ожидании своего первого концерта в Ливане!".

Отметим, что поклонники Джамалы очень душевно встретили ее в аэропорту Бейрута – с караваем, флагами и венком.

Джамала в Ливане

Подписчики Джамалы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми фото и пожелать ей удачи:

  • "Ох, украдут тебя, чую)"
  • "Успіхів, Джа! Все буде добре"
  • "Мы, украинцы Ливана, очень счастливы, что вы здесь, ждем вас на концерте"
  • "Очень красивая"
  • "Красавица, добро пожаловать! Уверенна, вам у нас понравится))"
  • "Надзвичайно гарно!"
  • "До чего прекрасна! Удачи, успехов"
  • "Удачи и отличного успеха, милая"
  • "Успішного виступу"
  • "Дуже поспішаю попасти на ваш концерт у Бейруті. Радію Вашому приїзду"
  • "Фантастична Джамала в фантастичному місці"
  • "Очень красивая!"

Джамала

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Джамала
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