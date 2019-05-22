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Катя Осадчая с мировыми звездами покоряет Канны в платье от украинского дизайнера (фото)

22.05.2019 / 17:49
Катя Осадчая продолжает восхищать своих поклонников роскошными видами, нарядами и вечеринками на Каннском кинофестивале 2019.

Катя Осадчая с мировыми звездами покоряет Канны в платье от украинского дизайнера (фото)

Отметим, что одно из самых ожидаемых событий в киноиндустрии стартовало 14 мая и продлится до 25 мая включительно. В небольшой французский город съехались сотни всемирно известных актеров, моделей, музыкантов и ведущих, среди которых также и украинская звезда – Катя Осадчая. Телеведущая посетила одну из красных дорожек для съемок программы "Світське життя".

Так, на своей instagra-страничке и на страничке проекта Осадчая показала свой очередной яркий образ. Телеведущая посетила одну из множества вечеринок в Каннах. В частности – благотворительное мероприятие Евы Лонгории. При этом Осадчая выбрала эффектное платье от украинского дизайнера Luba Makarenko. Цвета фуксии, с романтичными воланами и оборками, пышной юбкой и рукавами – платье очень освежает. Свой образ телеведущая дополнила серебряными туфлями на высоком каблуке.

Катя Осадчая в Каннах

Катя Осадчая в Каннах

Более того, на вечеринке Осадчей удалось встретиться и взять интервью у американской актрисы Евы Лонгории (звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"), а также певицы Лары Фабиан.

"Благодійна імпреза від відчайдушної домогосподарки Єви Лонгорії! Скоро у "Світському житті", - говорится на страничке программы.

Катя Осадчая и Ева Лонгория

Лара Фабиан

Поклонники программы пришли в восторг и от стильного появления телеведущей, и от звездных гостей:

  • Ева Лонгория! Богиня!
  • Какая же Лара Фабиан красивая!
  • Ну наконец-то мировые звезды!
  • Обожаю Еву!
  • Красивые женщины!
  • Катерина - Вы шикарны!

Также на своей instagram-страничке в разделе сториз Осадчая опубликовала еще больше фото с Канн.

Источник 

Канны, Осадчая
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