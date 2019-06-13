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Пляжная муза: Тина Кунаки восхитила идеальной формой и пышной грудью

13.06.2019 / 17:58
Тина Кунаки, в конце апреля подарившая своему мужу – знаменитому актеру Венсану Касселю – дочь Амазони, уже полностью пришла в форму.
Пляжная муза: Тина Кунаки восхитила идеальной формой и пышной грудью
Тина кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
 
И фото в аккаунте модели сразу стало в разы больше. Недавно она показала стройное тело на фоне океана. Также их с супругом регулярно подлавливают папарацци на совместных прогулках. И каждый раз Тина восхищает общественность стройностью и подтянутой фигурой. Как удалось выяснить журналистам, восстановить свою форму после родов ей помогли регулярные тренировки, а также сбалансированное питание. 

Пляжная муза: Тина Кунаки восхитила идеальной формой и пышной грудью

Новое селфи Тины взорвало сеть (фото: instagram.com/tinakunakey) 

Несколько часов назад знаменитая красавица опубликовала новое селфи с пляжа. Девушка лежит на шезлонге в белом топе, который подчеркивает ее загорелую кожу и эффектный внешний вид. На лице у нее – ни грамма косметики, волосы убраны, а на шее красуется подвеска с изумрудом. По всей видимости, цепочка – подарок Венсана, так как Тина отметила его на фото.

Пляжная муза: Тина Кунаки восхитила идеальной формой и пышной грудью

Девушка окончательно пришла в форму после родов (фото: instagram.com/tinakunakey)  

Фолловеры звезды тут же засыпали юную красавицу комплиментами:

  • Вау!
  • Красивая, вдохновляющая
  • Как можно быть такой красивой
  • Бомба!
  • Невероятна
  • Иконическая
  • Моя любовь
  • Вы так великолепны
  • Черт, ты совершенна
  • Твое тело так прекрасно
  • В чем секрет твоего совершенства? Неземная красота
  • Муза
  • Самая красивая

Не обошлось и без малыша. Так, многих возмутило, что родители до сих пор не показали миру лицо своей малышки.

  • Мы ходим видеть ребенка, Тина
  • Где ребенок?
  • Был ли ребенок?  

Пляжная муза: Тина Кунаки восхитила идеальной формой и пышной грудью

Тина и Венсан обожают забавные фото (фото: instagram.com/tinakunakey) 

Напомним, Тина и Венсан начали встречаться в 2016-м году, а в 2018-м они официально оформили отношения. До этого Венсан был женат на знаменитой итальянской актрисе Монике Беллуччи. В этом браке родились также две девочки: Дева и Леони Кассель.

Сама Моника долго не афишировала личную жизнь после развода с Венсаном. Но, похоже, красавица также счастлива в новых отношениях. В феврале этого года она представила миру нового возлюбленного – 36-летнего французского художника Николаса Лефевра.

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Тина Кунаки
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